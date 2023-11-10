الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

متروبوليت اللاذقية يزور الأردن لإعلان عودة الشّركة الكنسيّة بين بطريركيتي أنطاكية والقدس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار متروبوليت اللّاذقيّة وتوابعها المطران أثناسيوس ومتروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما المطران أفرام المملكة الأردنيّة الهاشمية، حاملين لكنيسة القُدس رسالة محبّة أخويّة وعودة الشّركة الكنسيّة ما بين بطريركيّة أنطاكية وبطريركيّة القدس، بتكليف من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر

وبحسب إعلام بطريركيّة أنطاكية، فقد استقبل المطران خريستوفوروس المطرانين أثناسيوس وأفرام في دار المطرانيّة في عمّان، "مرحّبًا بحضورهما الكريم ومُعربًا عن فرحه شخصيًّا وارتياح وفرح غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثّالث بطريرك المدينة المقدّسة بطريرك الكنيسة المقدسيّة ومجمعها المقدّس تجاه قرار المجمع الأنطاكي.

أهمية عودة الشركة الكنسية وروابط المحبة

نقل صاحبا السّيادة، من خلال شخص المطران خريستوفوروس، محبّةَ صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا وآباء المجمع الأنطاكيّ المقدّس وأبناء كنيسة أنطاكية إلى صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس والبطريركيّة المقدسيّة.

بدوره نقل صاحب السّيادة المطران خريستوفوروس باسم البطريرك ثيوفيلوس أصدق مشاعر الأخوّة لغبطة البطريرك يوحنّا وللمجمع الأنطاكيّ المقدّس، تثمينًا لهذه الخطوةِ المباركة.

كما وأكّد المطران خريستوفوروس على أهمّيّة عودة الشّركة الكنسيّة ودوامِ روابط المحبّة المسيحيّة الخالصة لما فيه خير العائلة الأرثوذكسيّة في البطريركيّتين الشّقيقتين، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على العالم الأرثوذكسيّ والمسيحيّ في الشّرق وفي كلّ العالم، كما على كافّة أرجاء المنطقة.

في نهاية اللّقاء، وتعبيرًا فعليًّا عن صادق المحبّة الأخويّة والتّضامن، وتأكيدًا لموقف كنيسة أنطاكية الوطنيّ والإنسانيّ في دعم الإخوة المنكوبين في غزّة، سلّم الوفد الأنطاكيّ لسيادة المطران خريستوفوروس تبرّعًا ماليًّا مقدّمًا لهم من كنيسة أنطاكية".

 وقفة صمت وصلاة لمسيحيي القدس

وكانت قد أقيمت وقفة صمت وصلاة لمسيحيي القدس بالتعاون بين رعية اللاتين في القدس ومركز السبيل وكشاف العرب الكاثوليك، ترأسه غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، والأساقفة والكهنة من مختلف الطوائف المسيحية، وعدد من الرهبان والراهبات والمؤمنين من أبناء القدس.  

خلال الوقفة عبروا في صلاتهم التي تضمنت كلمة افتتاحية من الأب إبراهيم فلتس، النائب العام لحراسة الأرض المقدسة، الذي رحب بغبطة الكاردينال  بييرباتيستا بيتسابالا، وأشاد بموقفه وشجاعته في خضم هذه الظروف، وتلاها العديد من الصلوات والطلبات ومجموعة من التراتيل التي قدمها الطلاب الصغار.

للر وم الأرثوذكس بطريرك أنطاكية عودة الش ركة بطريركي ة أنطاكية بطريركي ة القدس بطريركية القدس بطريركية أنطاكية

مواد متعلقة

بطريرك القدس للاتين يترأس وقفة صلاة من أجل السلام في الأرض المقدسة

القس أندريه زكي يشارك في حفل تنصيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالوراق

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بروض الفرج

اليوم انطلاق مولد احتفالات مار جرجس بالرزيقات حتى 16 نوفمبر

المدبر البطريركي للكلدان يستقبل سفير النمسا في مصر بدار المطرانية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس لاون الكبير

تفاصيل برنامج زيارة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى دبي

المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف الحرب سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس