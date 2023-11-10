عروض سينمائية وأمسيات فنية ومسرحية.. أجندة "الدستور" لهذا اليوم

عروض سينمائية وأمسيات ثقافية وفنية، نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، ويحتشد بها اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، عبر المراكز والمؤسسات الثقافية المتعددة.

أجندة الدستور الثقافية

ففي الثانية ظهرا، تنظم مكتبة مصر الجديدة بمقرها الكائن بشارع العروبة، ندوة بعنوان “التغلب على القلق والاكتئاب في الحياة”، تتناول الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى علاقات أسرية، ما تعانيه الأمهات فى المراحل الأولى من الأمومة من الإفراط فى التفكير حول رعاية أبنائهن الأطفال، مما يعرضهن إلى الإصابة بالقلق والتوتر.

كما تتطرق الندوة إلي كيفية إدارة الأعباء والضغوط النفسية، التخلص من التوتر والقلق النفسي، حياة بلا ضغوط، الضغط النفسي وأسبابه وكيفية التحكم فيه، كما تتناول الندوة أعراض الضغوط التى قد تتمثل في أعراض نفسية مثل الحزن المستمر والشعور بالقلق والتوتر، أعراض جسدية مثل صعوبة النوم وأعراض اجتماعية مثل العزلة.

وفى السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات نادى السينما بمكتبة مصر الجديدة العامة أيضا، يعرض في الخامسة مساء، فيلم 200 متر، الذي يرصد معاناة الفلسطينيين اليومية مع جدار الفصل العنصرى.

الفيلم للمخرج الفلسطيني أمين نايفه، وإنتاج مى عودة يتناوله بالمناقشة والتعليق الفنان الدكتور سامح توفيق والناقد أحمد العرابى. الفيلم حاصل على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية التي شارك فيها.

فيلم 200 متر هو عمل درامي يسلّط الضوء على جانب من معاناة الفلسطينيين اليومية مع جدار الفصل العنصري، ونتائجه الوخيمة على نسيج المجتمع الفلسطيني. ويتناول العمل الذي أنتج في العام 2020 بواقعية يوميات أسرة فلسطينية تشتت بسبب جدار الفصل العنصري، الذي فرّق مصطفى عن زوجته وأبنائه، مما جعل التواصل لا يتمّ بينهم إلا عبر الهاتف ووسائط الاتصال الحديثة.

تتصاعد الأحداث في الفيلم بعد ورود خبر تعرّض ابن مصطفى لحادث في أحد الأيام، ودخوله المستشفى الذي لا يبعد سوى 200 متر عن مقر إقامة الأب، الذي يحاول الوصول إليه، لكن يتعذّر عليه ذلك بسبب إجراءات الدخول المعقدة التي يفرضها الاحتلال على حواجز الأمنية.

كما تتواصل عروض الدورة 14 لـملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والذي تستمر فعالياته حتي 13 نوفمبر الجاري. والتي يستضيفها مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تعرض أفلام: ثلاث عنزات صغيرة ــ قبل الفجر ــ حكيمة يا أساوا ــ ولدي سيئ ــ هذا لا يصلح ــ الحارس.

وفي أجندة الدستور الثقافية، نستعرض الأمسيات الفنية، ومنها حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

ويتضمن الحفل باقة من الأغنيات الوطنية منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، أصبح الآن عندي بندقية، يامسافر وحدك وغيرها.

وفى الخامسة مساء، يفتتح بجاليري أوديسى للفن التشكيلي بمصر الجديدة، معرض أكاديمية دونزي للفنون التشكيلية. يضم المعرض عدد من الفنانين التشكيليين، الذين شاركوا في العديد من المعارض المحلية والعالمية. كما يضم المعرض الكلاسيكي الكثير من المدارس الفنية التشكيلية.

وفي السابعة مساء، تنطلق بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الحرية المسرحي.. دورة سيد درويش، والذي تستمر فعالياته حتي 19 نوفمبر الجاري.

ويلي حفل الافتتاح، في الثامنة مساء، العرض المسرحي “الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم”، من إخراج محمود قاسم.