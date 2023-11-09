بينها أمسية شعرية فى مكتبة مصر العامة.. أجندة "الدستور" الثقافية

أمسية شعرية، للشاعر أحمد تيمور، واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، والتي تتنوع ما بين الأمسيات الثقافية والعروض السينمائية والفنية، والمعارض التشكيلية ويشهدها اليوم الخميس.

أجندة “الدستور” الثقافية

في الخامسة مساءً، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "مصر التي في خاطري"، تتحدث فيها الكاتبة نجية عبدالله المسلمي.

وفي الخامسة مساءً أيضًا، تعقد بمكتبة مصر العامة، بمقرها بشارع النيل بجوار مجلس الدولة، أمسية شعرية، للشاعر دكتور أحمد تيمور، الذي يقدم باقة من أبرز قصائده الشعرية.

وفي الواحدة ظهرًا، وضمن فعاليات نادي سينما مكتبة الإسكندرية، يعرض بقاعة السينما التابعة للمكتبة، الفيلم الصامت "الأزمنة الحديثة"، من إخراج وبطولة وإنتاج النجم العالمي تشارلي شابلن. الفيلم من إنتاج العام 1936، وتبلغ مدة عرضه 87 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول عامل مصنع وحارس ليلي يكافح من أجل العيش في المجتمع الصناعي الحديث، إلا أنه يفشل في البقاء وسط سرعة وتقدم هذه الآلات ليخرج ويواجه المجتمع مع فتاة مطلوبة للعدالة ويحاولان الهرب معًا.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، أيضًا اليوم، يفتتح في السابعة مساءً معرض التصوير الفوتوغرافي "مازالت".. توثيق المدينة منذ عام 2006، للفنان يحيى العلايلي، وذلك بجاليري أوبونتو بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

"ما زلت هنا" معرض للتصوير الفوتوغرافي لحالة المدن المصرية كما هي اليوم مقابل أرشيف الفنان الخاص. ومن المقرر أن يتبرع يحيى العلايلي بنسبة 10% من عائدات هذا المعرض إلى غزة عبر الهلال الأحمر المصري.

وفي الثامنة مساءً، وضمن فعاليات أيام التراث السكندري، يفتتح بالقنصلية الإيطالية في الإسكندرية، معرض للتصوير الفوتوغرافي أيضًا للفنانة سارة زهير، تحت عنوان "إحياء السيرة".

ومن فعاليات أجندة "الدستور" الثقافية والفنية، يستقبل مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساءً، حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك ايه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرمله، عرباوي، بكره يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك.. أداء ألاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، وائل أبوالفتوح، محمد الخولي.

ومن المعارض التشكيلية في أجندة الدستور الثقافية، تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السادسة مساءً، معرضًا للفنانة الدكتورة نادية الشرقاوي تحت عنوان "صيفي دائم" ويستمر حتى 16 نوفمبر.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات التى تحتفى بالطبيعة خلال فصل الصيف وتصور العديد من المناظر الخلابة.

يذكر أن الفنانة نادية الشرقاوي ولدت عام 1955، وتخرجت في كلية الطب والجراحة جامعة القاهرة، وشاركت فى مجموعة من المعارض الجماعية، كما أقامت عددًا من المعارض الفردية منها ألوان الربيع، الفن والحياة، شكرًا طبيبي وغيرها.

وفي السابعة مساءً، يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، وذلك على مسرح متروبول.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح، التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير 2023 تحت شعار "عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى بالعتبة.

العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى.

"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبدالفتاح، أحمد حلمي.