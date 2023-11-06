بينها احتفالية "طه حسين" بالمسرح الصغير .. أجندة الدستور الثقافية

تتواصل فعاليات إحياء ذكرى طه حسين، الخمسين، والتي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، عبر قطاعاتها المختلفة، وهي واحدة من فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متعددة، يشهدها اليوم الإثنين، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ذكرى طه حسين بالمسرح الصغير

ففي السابعة مساء، تستقبل خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، أمسية لإحياء ذكرى عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، وأثره في الفكر العربي والمصري خاصة، وما قدمه من إسهامات مازالت سارية حتي يومنا هذا وفي مقدمتها وعلي رأسها مجانية التعليم والحق فيه.

ويشارك في أمسية إحياء ذكري طه حسين، كلا من: الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي.

كما تتطرق أمسية إحياء ذكرى طه حسين، إلي مشوار حياته الذى تجاوز خلاله الكثير من التحديات، من أبرزها أزمة كتابه في الشعر الجاهلي، كما يستعرض اللقاء نماذج من مؤلفات طه حسين وتأثيرها الفكري والأدبي الممتد، مثل مؤلفاته الفكرية والنقدية .

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح أوبرا دمنهور، في نفس التوقيت ــ السابعة مساء اليوم ــ ليلة شعرية، ضمن فعاليات الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية.

ويشارك في الأمسية الشعرية، مجموعة من شعراء دمنهور وهم: الشاعر عمرو الشيخ، الشاعر أحمد شلبي والشاعر صلاح اللقاني وبهجت صميدة ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

ومن المقرر أن يقدم الشعراء باقة من أعمالهم الشعرية المتنوعة التى تستسيغها الأذن من خلال استخدامِ الوزن الشعريّ والقافية الذي يشكل كلامًا موزونًا تحتوى على معانى عميقة يمكن من خلالها تنمية الوعى والثقافة وصقل المعرفة، حيث يُعتبرُ الشّعرُ وثيقةً يمكنُ مِن خلالها التعرّفُ على أحوالِ العرب الماضية، بالإضافةِ إلى تاريخهم وثقافتهم وحياتهم العامّة.

وفي السابعة مساء، يعرض بمركز جوته الثقافي بالدقي، الفيلم الروائي الطويل. "هراء وعصابة الأنف"، من إخراج فيت هيلمر، الفيلم إنتاج ألماني 2014، وتبلغ مدة عرضه 82 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للعربية.

تدور أحداث الفيلم حول مدينة بوليرسدورف، الواقعة في وسط أوروبا، والتي تعد مكانًا متوسطًا لدرجة أن "جمعية أبحاث المستهلك" تعلنها منطقة اختبار للمنتجات الجديدة. وفجأة تعمها الفوضى، يختفي المديرون ومنتجاتهم الجديدة، ويعيش الأطفال أفكارهم الجريئة مع كبار السن الذين عادوا إلى المنزل.

وفي السادسة والنصف مساء، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، لقاء جديد من سلسلة محاضرات “تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر”، وتعقد ندوة هذا الأسبوع تحت عنوان "نضال مدينة الإسكندرية ضد العدوان الخارجي في العصر الإسلامي، وتتحدث فيها الباحثة دكتورة سحر سالم، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يدير اللقاء ويقدمه أشرف خيري.

وفي السادسة مساء، تحتضن مكتبة مصر الجديدة بالعروبة، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية، "ترددات" للكاتب مينا ناجي الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية دورة العام 2022، يناقشه فيها الناقد أمير ذكى .

تتناول المجموعة القصصية "تردُّدَات"، أسئلة ذاتيّة واجتماعيّة حيث تتبع خيطًا مشتركًا في قِصَصها السِت، هو "التردُّد"، الذي يظهر في أشكال هواجس وتفكير مُفرِط عند أبطال المجموعة، ويمثل أبطال المجموعة ، موجة مختلفة في محيط إنساني واحد هو مدينة القاهرة الحديثة، حيث يتشابكون مع ما حولهم في قرارات غير اعتياديّة.