الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحكام في أسبوع| إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل وقاتل عروس بنها وقاتل عمته وزوجها

طبيب الساحل
طبيب الساحل

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

عقب مرور ستة أعوام على واقعة قتل تقى ناجي، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها" في منزل أسرتها قبل دقائق من حفل زفافها في مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتنفيذ حكم الإعدام في المتهم الأول بقتلها، نعيد نشر التفاصيل الكاملة للجريمة.

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل "عروس بنها"

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأربعاء، حكم الاعدام بحق "ح.ص"، المتهم  بقتل الطالبة تقى ناجي المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها".

الإعدام لقاتل "سيدة كفرالشيخ" بـ"طفى السجائر"

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أوراق عامل تعدى جنسيًا على سيدة بعد خطفها بالإكراه، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومصطفى محمد درويش، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة.

الإعدام شنقًا للمتهمين فى قتل "طبيب الساحل".. والمشدد 15 سنة للمحامية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بالإعدام شنقًا لمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، كما قضت بمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 سنة.

طبيب الساحل.. فرصة أخيرة أمام المتهمين بقتل أسامة صبور للإفلات من حكم الإعدام

طبيب الساحل..شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين إسدال الستار علي أولي محطات محاكمة المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور المعروف بطبيب الساحل وذلك بعد صدور قرار بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي، ومعاقبة المحامية المتهمة الثالثة بالقضية بالسجن 15 عامًا.

الإعدام شنقا لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة أموالهم في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا".

إحالة أوراق متهمين اثنين في "خلية المرج الإرهابية" إلى المفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، إحالة متهمين اثنين بخلية المرج الإرهابية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

الإعدام لقاتل بيجاد ابن منيا القمح شهيد لقمة العيش فى العبور

قضت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بإعدام أيمن.م.أ المقيم في مدينة السلام، في اتهامه بقتل المجني عليه شهيد لقمة العيش بيجاد.ض.م المقيم مركز منيا القمح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، من خلال تسديد عدة طعنات قاتلة له من سلاح أبيض في مدينة العبور.

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