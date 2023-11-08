الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لقاتل "سيدة كفر الشيخ" بـ"طفي السجائر"

إعدام
إعدام

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أوراق عامل تعدى جنسيًا على سيدة بعد خطفها بالإكراه، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومصطفى محمد درويش، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة.


حملت القضية رقم 23544 لسنة 2023 جنح الرياض، والمقيدة برقم 2444 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ والمتهم فيها "أحمد.ن.ع"، 24 عامًا عامل، متورط في خطف ربة منزل عشرينية وتم الاعتداء عليها.

وتبين أنه حال سير المجني عليها بطريق عام خطفها بالإكراه من خلال استقلاله دراجة نارية، وهددها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، واقتادها إلى مدينة بلطيم، واحتجزها في غرفة خشبية لعدة أيام، وعذبها بدنيًا بأن وثق قدميها بجنازير ورقبتها بحبل وأحدث إصابتها بـ"مطوة"، ووضع السجائر المشتعلة بجسدها.
ووجهت له تهمة خطف المجني عليها بالإكراه حال سيرها بالطريق العام بأن جذبها عنوة مهدد إياها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، وأبعدها عن المكان الذي خُطفت منه بأن اقتادها إلى مدينة بلطيم.

كما وجه له تهمة إحراز أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وأداتين "حبل وجنزير" دون مسوغ قانوني.

عامل خطف المحكمة محكمة جنايات كفر الشيخ خطفها بالإكراه السجائر المشتعلة

مواد متعلقة

وزير التعليم يصل إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى

تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بميدان النصر في كفر الشيخ

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 9400 علبة سجائر مهربة في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟