الإعدام لقاتل "سيدة كفر الشيخ" بـ"طفي السجائر"

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أوراق عامل تعدى جنسيًا على سيدة بعد خطفها بالإكراه، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومصطفى محمد درويش، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة.



حملت القضية رقم 23544 لسنة 2023 جنح الرياض، والمقيدة برقم 2444 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ والمتهم فيها "أحمد.ن.ع"، 24 عامًا عامل، متورط في خطف ربة منزل عشرينية وتم الاعتداء عليها.

وتبين أنه حال سير المجني عليها بطريق عام خطفها بالإكراه من خلال استقلاله دراجة نارية، وهددها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، واقتادها إلى مدينة بلطيم، واحتجزها في غرفة خشبية لعدة أيام، وعذبها بدنيًا بأن وثق قدميها بجنازير ورقبتها بحبل وأحدث إصابتها بـ"مطوة"، ووضع السجائر المشتعلة بجسدها.

ووجهت له تهمة خطف المجني عليها بالإكراه حال سيرها بالطريق العام بأن جذبها عنوة مهدد إياها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، وأبعدها عن المكان الذي خُطفت منه بأن اقتادها إلى مدينة بلطيم.

كما وجه له تهمة إحراز أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وأداتين "حبل وجنزير" دون مسوغ قانوني.