وزير التعليم يصل إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

اختبارات شهر أكتوبر

وتنطلق اختبارات شهر أكتوبر، لطلاب صفوف النقل، بجميع المدارس على مستوي الجمهورية، خلال اليوم الدراسى.

وأكدت المديريات التعليمية، أن تقييم الطلاب حيث يتم وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر اكتوبر فى جميع المواد.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها للمدارس، بضرورة أن امتحانات شهر أكتوبر سوف تضم أسئلة من مقررات اول شهر في الدراسة فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سوف يُخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، مؤكدة أنه سوف تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وسوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة اثناء امتحانات شهر أكتوبر.