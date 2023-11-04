السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لقاتل بيجاد ابن منيا القمح شهيد لقمة العيش فى العبور

المجني عليه - محامي
المجني عليه - محامي المجني عليه

قضت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بإعدام أيمن.م.أ المقيم في مدينة السلام، في اتهامه بقتل المجني عليه شهيد لقمة العيش بيجاد.ض.م المقيم مركز منيا القمح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، من خلال تسديد عدة طعنات قاتلة له من سلاح أبيض في مدينة العبور.

مرافعة دفاع المجني عليه أمام المحكمة

وقال إبراهيم شرف الدين محامي المجني عليه في مرافعته أمام المحكمة، إن أركان جريمة القتل العمد متوفرة توافر كامل في حق المتهم الماثل اليوم أمام عدالة المحكمة حيث أنه عزم وعقد النية على قتل المتوفى إلى رحمة مولاه بطريقة بشعة وبحقد وغل نراه جميعا في أعين المتهم أثناء ارتكاب ذلك الجرم المشهود مما سطرته أوراق تلك الدعوى فإن المتهم تناسى بأن هناك محكمة في الآخرة وجعكلم له خليفة له في القضاء في محكمة الدنيا فبمن نلوذ بعد الله إلا بعدلكم أن تقتصوا من ذلك المجرم الذي لم يحنو قلبه من نظرات المجني عليه الضعيفه المستغيثة حين طعنه في قلبه وصدره ورئتيه عدة طعنات متتالية أودت بحياته.

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إحالة المتهم بقتل بيجاد في العبور للجنايات

وكانت النيابة العامة في العبور قد أحالت المتهم أيمن.م.أ البالغ من العمر 28 عاما عامل بمحل دواجن ومقيم في مدينة السلام بالقاهرة، إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت اتهامه بقتل المجني عليه عمدا بيجاد.ض.م المقيم مركز منيا القمح مع سبق الإصرار والترصد.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهم قام بمعاجلة المجني عليه بعد ضربات بسلاحه الأبيض سكين، تالي الوصف كانت اثنتان منها طعنتين غائرتين بصدره قاصدا من فعلته إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم شرع في قتل مواطن آخر

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى في ذات المكان والزمان، وذلك بأن شرع في قتل المجني عليه سعيد ع س إ من غير سبق إصرار وترصد إذ أبان هرع الأخير للذود عن المجني عليه بجذبه من تحت طائلة المتهم والعدو عنه عاجله المتهم بذات السلاح الأبيض بطعنة غائرة في ظهره قاصدا من فعلته إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو التمكن من الهرب منه.

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