انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع شوقى غريب لتدريب الفريق

يواجه اسم شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، انقساما داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ما بين مؤيد ومعارض له، ويرغب بعض مسئولي الزمالك في التعاقد مع شوقي غريب لتدريب الفريق، وإنهاء الملف سريعا بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق في الوقت الذي ترفض فيه جبهة أخرى التعاقد مع شوقي غريب والتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي.

الأغلبية فى مجلس إدارة نادى الزمالك تميل للتعاقد مع مدير فنى أجنبى

وتميل الأغلبية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة ورؤيتهم أنه الأفضل للفريق في الوقت الحالي، خاصة أن الأمر لا يتحمل نتائج سلبية جديدة بعد الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري وضرورة إعادة ترتيب الأوراق في أسرع وقت.

ورصد مسئولو الزمالك راتبا شهريا يصل إلى 80 ألف دولار للمدرب الجديد، على أن يصطحب معه مساعدا أو اثنين فقط ورفضهم لفكرة تواجد مدرب بجهاز أجنبي كامل في الوقت الحالي.

بحث العقوبات المقررة على الثلاثى فتوح والزنارى وصبحى الإثنين المقبل

ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا، الإثنين المقبل، لبحث العقوبات المقررة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بعد خضوع اللاعبين الثلاثة للتحقيقات، ومناقشة اللجنة القانونية فى العقوبات المحتملة.

وقرر مجلس الزمالك فى وقت سابق إيقاف اللاعبين الثلاثة للتحقيق لخروجهم من معسكر الزمالك، عشية مباراة زد فى الجولة السادسة لدورى نايل، كما قرر المجلس تحويل الثلاثى للتحقيق، وهو ما حدث، وعرض الثلاثى للبيع