السن يرجح "كفة" أحمد فتوح على محمد حمدى لخلافة على معلول فى الأهلى

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي أحمد فتوح، لاعب الزمالك، ومحمد حمدي، لاعب بيراميدز، واللذين ينتهي عقداهما مع نادييهما بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن إدارة الأهلي ترى أن هناك ثنائيا متاحا للتفاوض، وتعاقدهما ينتهى بنهاية الموسم الحالي، مستبعدًا محمد حمدي، لاعب إنبي، من إمكانية التفكير في ضمه تلك الفترة؛ لارتباطه بتعاقد مع ناديه.

وأضاف المصدر، أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء ترفض التفاوض مع الزمالك لشراء الأشهر الستة الباقية من تعاقده، والاكتفاء بإمكان ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة إذا ما فضله مارسيل كولر، المدير الفني على محمد حمدي ظهير بيراميدز، الذي يرفض هو الآخر تجديد تعاقده مع ناديه، ولكن تبدو كفة "فتوح" هي الأرجح لصغر سنه.

معلول يبدأ تنفيذ جلسات علاجية

هذا ويبدأ التونسي علي معلول، الظهير الإيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، تنفيذ الجلسات العلاجية، تحت إشراف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي من عشرة أيام لأسبوعين، وستتم متابعة حالة اللاعب بشكل يومي.

خضع علي معلول لأشعة رنين عقب معاناته من ألم في العضلة الخلفية اليمني، والتي منعته من المشاركة مع الفريق في لقائي المقاولون وسيراميكا في الدوري

وكشف مصدر، عن أن الأشعة التي خضع لها معلول أثبتت وجود شد من الدرجة الثانية سيبتعد على أثره عن الأهلي حتى نهاية التوقف الدولي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على ستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة قوية وحماسية وحافلة بالندية من الفريقين، ولاحت أمام الفريقين عدة فرص محققة، خاصة الأهلي، والتي كانت كفيلة بقتل المباراة ومضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت جميعًا؛ نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة للأهلي.

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33 وتعادل أحمد قندوسي لفريق سيراميكا في الشوط الثاني، قبل أن يدرك محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 91.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول بنادي الأهلي رصيده إلى النقطة 12 من 4 مباريات بالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة 7.