الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للسباحة

تنطلق  بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية، اليوم الجمعة، و التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من  10 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة 17 دولة هم، المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية وأستونيا وفرنسا وقرغيزستان بجانب مصر الدولة المضيفة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمر مهم وتأكيد على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعطى أهمية كبري للرياضة وخاصة الرياضة البارالمبية.

 إلغاء حفل الافتتاح تضامناً مع الشعب الفلسطيني

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية، وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية قررت وقف جميع مظاهر الاحتفال وتم إلغاء حفل الافتتاح المتعارف عليه في استضافة الأحداث الرياضية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، عقدت أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني الخاص بالبطولة، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير.
من جانبه أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام كافة الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعده على رفع تصنيفه العالمي.

وكشف محمد يحيي أن اللجنة البارالمبية حرصت على توفير فنادق للبعثات المشاركة بالبطولة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير سبل الراحة للأبطال.

منتخب السباحة البارالمبية وزارة الشباب والرياضة اللجنة البارالمبية حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية كأس

مواد متعلقة

مصر تحقق 6 ميداليات جديدة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى (صور)

مصر تحصد ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

بمشاركة 17 لاعبًا.. انطلاق منافسات اليوم الثاني لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

معتز عاشور: ناشئو تنس الطاولة نواة للمنتخب الأول في المستقبل

منتخب الأثقال يستعد لبطولة العالم للأثقال البارالمبي بصالة حسن مصطفى

وزير الرياضة يُشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد وصافة بطولة مصر الدولية

وزير الشباب: دعم كبير ولا محدود من الرئيس السيسى للأبطال الرياضيين

اللجنة البارالمبية أول هيئة رياضية تدخل عصر التحول الرقمى

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

أخبار فاتتك| تحويل رئيس "بيراميدز" للجنة الانضباط وتفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية بغزة

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

عاجل.. "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 نوفمبر 2023

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس