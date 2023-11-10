اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة

تنطلق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية، اليوم الجمعة، و التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة 17 دولة هم، المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية وأستونيا وفرنسا وقرغيزستان بجانب مصر الدولة المضيفة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمر مهم وتأكيد على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعطى أهمية كبري للرياضة وخاصة الرياضة البارالمبية.

إلغاء حفل الافتتاح تضامناً مع الشعب الفلسطيني

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية، وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية قررت وقف جميع مظاهر الاحتفال وتم إلغاء حفل الافتتاح المتعارف عليه في استضافة الأحداث الرياضية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، عقدت أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني الخاص بالبطولة، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير.

من جانبه أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام كافة الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعده على رفع تصنيفه العالمي.

وكشف محمد يحيي أن اللجنة البارالمبية حرصت على توفير فنادق للبعثات المشاركة بالبطولة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير سبل الراحة للأبطال.