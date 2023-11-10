الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية: تحركات الدولة المصرية مكثفة ومتسعة لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور طارق البرديسي
الدكتور طارق البرديسي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تحركات الدولة المصرية مكثفة ومتسعة وتتخذ كل السبل والمسارات لتحقيق العديد من الأهداف، حيث أن مصر تتحرك في مسار تحقيق التهدئة  والهدن الإنسانية في فلسطين، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغانية، وأيضًا تحقيق التسوية الشاملة ووقف إطلاق النار.

وأضاف "البرديسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن إدخال المساعدات بوتيرة كبيرة وأحجام تتناسب مع احتياجات أهالي غزة، لا علاقة له بمسار الوقف الفوري لأعمال القتال، وتخفيف التصعيد، وحل الدولتين والتسوية الشاملة.

مصر تسير بخطى مكثفة في كل المسارات

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الدولة المصرية تسعى حثيثًا لبذل جهدًا كبيرًا في كل المستويات، إضافة إلى أنها تسير بخطى مكثفة في كل المسارات لتحقيق الأهداف، ولكن واجب الوقت في هذه اللحظة المفصلية التاريخية الراهنة هو وقف إطلاق النار ووقف تلك الإبادة الجماعية، ووقف المجازر التي ترتكب في حق المدنيين العٌزل.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، إننا نتوقع من المجتمع الدولي أن يكون فاعلًا بشكل أكبر لوقف معاناة الشعب الفلسطيني التي أصبحت فوق طاقة البشر جميعًا، خاصة مع صمود الفلسطيني ومقاومته رغم كل الخسائر.

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