حنان مطاوع تكشف تفاصيل شخصيتها بـ"صوت وصورة"

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن شخصية "رضوى"، التي قدمتها في مسلسل "صوت وصورة"، مؤكدة أنها إنسانة عادية جدًا تشبه الكثير من الناس.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "on"، إن شخصية رضوى لا تلفت الأنظار بسبب التشابه الكبير مع الناس، وهي شخصية بسيطة ولكنها وضعت في ظروف استثنائية، مؤكدة أنها إنسانة تحلم بالاستكانة وتريد أيامها مثل بعضها لأن التغيير يوترها، وتريد أن تربي ابنتها وتعيش حياة هادئة مع زوجها.

شخصية رضوى وضعت وسط النار

وأشارت إلى أن الشخصية وضعت وسط النار، فكان عليها الاختيار بين أن تعلم ابنتها عدم الأخذ بحقها أو أن تكون قدوة لها لأنها تخشى من حدوث ذلك لابنتها، واضطرت أن تأخذ موقف بسبب الظروف التي وضعت فيها، مؤكدة أن أكبر انتقام من المتحرش هو فضحه حتى لا يتعرض غيرها لمثل هذا الموقف، ودفعت لأخذ موقف بسبب شقيقتها وصديقتها.