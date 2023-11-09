"محامين الغربية" تبحث سبل التعاون مع لجنة نقابة الصحفيين بالمحافظة

استقبل محمد خليل، نقيب المحامين بالغربية، الخميس، لجنة نقابة الصحفيين بالمحافظة، برئاسة الكاتب الصحفى ناصر أبوطاحون، رئيس اللجنة وحضور الكاتب الصحفى غريب الدماطي وكيل اللجنة.

الطرفان بحثا آفاق التعاون بين نقابة المحامين ولجنة الصحفيين بمحافظة الغربية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحقق التكامل بين الكيانات المهنية لتقديم الدعم للأعضاء.

وعبر نقيب المحامين بالغربية محمد خليل عن تقديره الكامل للصحفيين ودورهم المهم والأساسي في المجتمع باعتبار أن المحامين والصحفيين يتكاملان باعتبارهما قلعتي الرأي والحريات، فيما أكد رئيس لجنة الصحفيين بالغربية ناصر أبوطاحون اعتزازه بمهنة المحاماة كجناح أساسي للعدالة باعتبارها القضاء الواقف، مضيفًا أن الصحفيين بالمحافظة يتطلعون لتعاون واسع وتنسيق كبير بين النقابتين في المحافظة.

واتفق الجميع على أن تتولى نقابة المحامين عبر النقيب ومجلس النقابة تقديم الدعم القانوني للزملاء الصحفيين فيما يتعلق بممارسة عملهم، كما تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات من أجل تعميق التعاون ووضعه موضع التنفيذ.