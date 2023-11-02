الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هشام يونس يطالب نقابة المحامين بتحرك قانونى دولى لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلى

هشام يونس وكيل أول
هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين

قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين، بشكل واضح، هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي.

وطالب يونس، نقابة المحامين بترتيب التحرك الدولي على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وأيضا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.

يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية

وشدد على أن ما يجري بوضوح يمثل جريمة حرب بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفًا: "ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو أحياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم".

txt

الاتحاد الأوروبى يحتفل باليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين

txt

الأمين العام للأمم المتحدة يُطالب بحماية الصحفيين: دورهم حيوى فى المجتمع

وتابع: "الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين، هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاة قاداته"، معلقًا: "ظني أن دعم فلسطين من قبل نقابة المحامين يتمثل في توفير الدعم القانوني للقضية".

كما أكد ضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين وأيضا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل، مطالبًا كذلك بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات.

ما جرى في 7 أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني

وأشار يونس، إلى تصريحات  الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما جرى في ٧ أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني خلال سنوات، بما يمثل اعترافا لإحدى هيئات الأمم المتحدة بشأن مسئولية الاحتلال عما يجري من جرائم بحق الإنسانية.

وأكد استعداد نقابة الصحفيين المساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضًا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها من خلال لجنة لرصد وتوثيق خطايا الإعلام الغربي في تغطية الأحداث، متابعًا: "بدأنا نلمس تغيرا في مواقف الإعلام الغربي بشكل معبر، ولو بشكل جزئي عن حقيقة الأحداث، ودعم لمطالب وقف إطلاق النار".

وأكد أهمية الحديث عن وجوب استغلال الدولي العربية لسلاح البترول والغاز وأيضًا مليارات الدولارات، التي يتم استثمارها في العالم الغربي من خلال لفت النظر إلى ذلك.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.

كما شارك في الاجتماع المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.

نقابة الصحفيين نقابة المحامين تحرك قانوني دولي الكيان الاسرائيلي الدولة المصرية الخارجية والعدل

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان