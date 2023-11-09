الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"مرموش" يُشارك في انتصار فرانكفورت على هلسنكي بدوري المؤتمر الأوروبي

أينتراخت فرانكفورت
أينتراخت فرانكفورت

شارك الدولي المصري عمر مرموش في انتصار أينتراخت فرانكفورت الألماني على هلسنكي الفنلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الدولي الجزائري فارس شايبي هدف المباراة الوحيد لصالح أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من الجزائري بالجهة اليسري قبل أن يسدد الكرة بباطن قدمه اليمنى سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس فريق هلسنكي.

وكان الفريق الجزائري قريبًا من التسجيل في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعدما منع القائم الأيسر والحارس فرصة الهدف الأول قبل أن يتابع مرموش الكرة مستغلا التخبط الدفاعي لكن كرته شُتت من أمام المرمى.

وسجل فارس شايبي هدف آخر في الدقيقة 40 لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ.

وتعرض عمر مرموش للإصابة في ذراعه في الدقيقة 53 وخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

وألغى الحكم هدفًا لصالح هلسنكي في الدقيقة 69 بداعي وجود تسلل.

وغادر مرموش المباراة في الدقيقة 71 قبل أن يغادر ناتشو بدلًا منه.

وارتفع رصيد أينتراخت فرانكفورت عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف باوك اليوناني المتصدر برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع أبردين بنتيجة 2-2.

وتذيل فريق هلسنكي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

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مرموش يقود الهجوم

تواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي للفريق الألماني الذي يضم أيضا الدولي التونسي إلياس السخيري والدولي الجزائري فارس شايبي.

وجاء تشكيل أينتراخت فرانكفورت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: أوريليو بوتا - هرفوي سمولتشيتش - ويليام باتشو - نييلس نكونكو

خط الوسط: هوجو لارسون - إلياس السخيري - إيريك دينا إيبيمبي - ماريو جوتزه - فارس شايبي

خط الهجوم: عمر مرموش

أما فريق هلسنكي فضم كلا من:

حراسة المرمى: نيكي ماينبا

خط الدفاع: توماس اوليلا - آبو هالم - ميرو تينهو - ماتي بلتولا

خط الوسط: توبي كيسكينين - جورجيوس كانيلوبولوس - لوكاس لينجمان - بيري سويري

خط الهجوم: بوريما باندي - سانتيري هوستيكا 

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