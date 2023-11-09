مرموش في الهجوم.. تشكيل أينتراخت أمام هلسنكي في الدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام هلسنكي الفنلندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل فرانكفورت الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش ضيفًا على الفريق الفنلندي، في المباراة التي يريد فيها كل فريق تحقيق الفوز.

ويأتي أينتراخت فرانكفورت في وصافة المجموعة التي تضم أيضًا باوك اليوناني وأبردين الأسكتلندي برصيد 6 نقاط.

ويقبع هلسنكي في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة وفي جعبته نقطة واحدة فقط.

وكانت مباراة الجولة الثالثة قد شهدت انتصار أينتراخت فرانكفورت بستة أهداف نظيفة.

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق أينتراخت فرانكفورت رفقة التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شايبي.

ونجح عمر مرموش في إحراز الهدف الثالث لصالح أينتراخت فرانكفورت وثالث أهدافه في البطولة الأوروبية، وذلك في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

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مرموش يقود الهجوم

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي للفريق الألماني الذي يضم أيضا الدولي التونسي إلياس السخيري والدولي الجزائري فارس شايبي.

وجاء تشكيل أينتراخت فرانكفورت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: أوريليو بوتا - هرفوي سمولتشيتش - ويليام باتشو - نييلس نكونكو

خط الوسط: هوجو لارسون - إلياس السخيري - إيريك دينا إيبيمبي - ماريو جوتزه - فارس شايبي

خط الهجوم: عمر مرموش

أما فريق هلسنكي فضم كلا من:

حراسة المرمى: نيكي ماينبا

خط الدفاع: توماس اوليلا - آبو هالم - ميرو تينهو - ماتي بلتولا

خط الوسط: توبي كيسكينين - جورجيوس كانيلوبولوس - لوكاس لينجمان - بيري سويري

خط الهجوم: بوريما باندي - سانتيري هوستيكا