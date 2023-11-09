الأنبا باسيليوس يلتقي خدمة يسوع الراعي لكنائس الحواصلية بكنيسة القديسة تريزا

التقى مساء اليوم ،صاحب النيافة الأنبا باسيليوس خدمة يسوع الراعي كبار السن لكنائس الحواصلية ومنسافيس وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية.

وحمل اللقاء شعار (الصلاة من أجل السلام) كان في إستقباله الأب انجليوس منير راعي الكنيسة والآباء عمانوئيل عبدالله راعى كنيسة السيدة العذراء بالقرية والأباء الأب اشعياء مكرم والأب ميخائيل صبحي راعيا كنيستى مارجرجس والسيدة العذراء وماريوحنا بمنسافيس والأخوات الراهبات وشعب الكنائس المبارك.

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة روحية بعنوان (كيف نعيش السلام في الحياة) تضمن اللقاء فقرات روحية متنوعة، واختتم الأنبا باسيليوس اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

وجدير بالذكر تأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار واهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الإجتماعيات في كل كنائس الإيبارشية.