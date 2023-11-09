الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل: الإسلام دين سلام وسعادة وسكينة (فيديو)

د. أسامة قابيل
د. أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام دين سلام، وهذه فلسفة وعمق كلمة الإسلام، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ".

وتابع “قابيل” في لقائه عبر فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم، كان يقول كلما يسمع نداء من الله سبحانه وتعالي، فى القرآن الكريم، اصغى له أذني، إما أمر من الله تبارك وتعالى فيها إيجابية وسعادة فأتمر به، أو نهى من الله سبحانه وتعالى فابتعد عنه".

txt

بقرار من القصبى.. تعيين أسامة قابيل وكيلًا لمشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة

وأضاف: "ربنا أمرنا دائما أن تكون كل حياتنا فيها سلام وسلامة، وطمأنية وسكينة وسعادة، فهذا هو مفهوم السلام النفسي فى الإسلام، وفالدين يدفع الفرد إلى التصالح مع الذات والانسجام مع الآخرين".


https://www.youtube.com/watch?v=f1LIvYrI7Q8


و قال الدكتور أسامة قابيل، إن أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي، هى ذكر الله، وهذا لا يكون باللسان فقط، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".


وأوضح  أن الناس لديها فهم خاطئ إن ذكر الله باللسان فقط، لكن ذكر الله (قياما وقعودا)، يعنى ما أقامك الله فيه، يعنى الطبيب فى المستشفى العامل فى المصنع، لما تقوم بعملك باتقان وضمير، هذا يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، لما تجدد نيتك إن عملك هذا ذكر لله".

وأضاف: "ذكر الله فى كل الأوامر التى أمرنا الله بها، فى كل أحوالك، سواء قائم أو قاعد أو على قربت تنام، طول الوقت اذكر الله، فالذكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، لذلك الله ربط طمأنية القلب بالذكر، والجوارح هو ما تقوم به من عمل وبناء وتعمير فى الدنيا ".

https://www.youtube.com/watch?v=FgoZQFvW9fs
 

الدكتور أسامة قابيل علماء وزارة الأوقاف الإسلام دين سلام الإسلام العالم بوزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس