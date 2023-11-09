الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورتها

وزيرة التخطيط: 420 مليار جنيه لمواجهة تغيرات المناخ في "خطة 2023"

د.هالة السعيد
د.هالة السعيد

أكّدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الدولة نحو تخضير الخطط التنموية على مستوى محافظات الجمهورية بما يجسّد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفى القلب منها الهدف الخاص بادماج البعد البيئي فى المشروعات التنموية، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من 40% خلال العام المالى 2023/2024 إلى 50% بحلول 2024/2025.

txt

وزيرة التخطيط تلتقي الفريق التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد"

 مؤتمر مبادرة المشروعات الخضراء

أشارت الوزيرة، خلال كلمتها بافتتاح المؤتمر الختامي للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، إلى تخصيص نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية فى الخطة الاستثمارية للعام الحالى، موضحة أن 78% من استثمارات (22/2023) موجّهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

بعد قليل.. مدبولى يفتتح مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

 تحفيز الاستثمار الأخضر

أضافت "السعيد" أن مصر تعد من أوائل الدول التي استشعرت خطورة التغيرات المناخية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة، مؤكدة أن أولى ثمار تلك الجهود تجسد فى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022 بدورتها الأولى برعاية الرئيس السيسي، ثم الدورة الثانية فى أبريل 2023، والتى شهدت إقبالاً غير مسبوق من قبل رواد الأعمال على مستوى المحافظات كافة، بما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي وتقليل حدة التغيرات المناخية.

وتلقّت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية 5600 مشروع أخضر ذكي على مستوى الجمهورية منها 1114 مشروعًا متوسطًا و1088 مشروع هادف للربح و986 مشروعًا للمرأة، و746 مشروعًا كبيرًا. 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاستثمارات الخضراء المشروعات الخضراء مبادرة المشروعات الخضراء تغير المناخ

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

الأهلى يسقط أمام برشلونة فى مونديال أندية كرة اليد

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس