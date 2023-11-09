وزيرة التخطيط: 420 مليار جنيه لمواجهة تغيرات المناخ في "خطة 2023"

مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورتها

أكّدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الدولة نحو تخضير الخطط التنموية على مستوى محافظات الجمهورية بما يجسّد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفى القلب منها الهدف الخاص بادماج البعد البيئي فى المشروعات التنموية، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من 40% خلال العام المالى 2023/2024 إلى 50% بحلول 2024/2025.

مؤتمر مبادرة المشروعات الخضراء

أشارت الوزيرة، خلال كلمتها بافتتاح المؤتمر الختامي للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، إلى تخصيص نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية فى الخطة الاستثمارية للعام الحالى، موضحة أن 78% من استثمارات (22/2023) موجّهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

تحفيز الاستثمار الأخضر

أضافت "السعيد" أن مصر تعد من أوائل الدول التي استشعرت خطورة التغيرات المناخية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة، مؤكدة أن أولى ثمار تلك الجهود تجسد فى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022 بدورتها الأولى برعاية الرئيس السيسي، ثم الدورة الثانية فى أبريل 2023، والتى شهدت إقبالاً غير مسبوق من قبل رواد الأعمال على مستوى المحافظات كافة، بما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي وتقليل حدة التغيرات المناخية.

وتلقّت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية 5600 مشروع أخضر ذكي على مستوى الجمهورية منها 1114 مشروعًا متوسطًا و1088 مشروع هادف للربح و986 مشروعًا للمرأة، و746 مشروعًا كبيرًا.