بعد قليل.. مدبولى يفتتح مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء.

معرض المشروعات الخضراء الذكية

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بعرض فيلم عن أبرز المشروعات المتأهلة والفائزة فى الدورة الثانية وقصص نجاح المشروعات الفائزة فى الجولة الأولى من المبادرة، ثم يلقي رئيس الوزراء كلمته الافتتاحية تليها كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكلمات مسجلة لعدد من الوزراء، يعقب ذلك جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات.

تكريم أصحاب المشروعات الفائزة

ويعلن فى ختام المؤتمر عن المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على المستوى الوطنى وتكريم أصحاب 18 مشروعًا.

من جهته، قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها رسميًا بجميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ COP27.

وأضاف بدر، أنه تم تنفيذ الدورة الأولى من المبادرة في عام 2022، ثم الدورة الثانية فى عام 2023 بهدف تعظيم الاستفادة من نتائج الدورة الأولى لتقديم مشروعات وحلول بمؤتمر المناخ (28 COP) بدولة الإمارات، باعتبار أن مصر هي رئيس (COP- 27) وسوف تسلم رئاسته للإمارات في نوفمبر 2023.

وقد تلقت المبادرة فى دورتها الثانية 5700 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 1000 مشروع متعلق بالمرأة، والتي خضعت لعملية تقييم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من قبل لجنة عليا من أساتذة الجامعات.

وأضاف بدر أنه تم اختيار المشروعات الفائزة على مستوى كل محافظة بأفضل 10 مشروعات من الفئات الـ6 المستهدفة، والتي تقدم حلولًا مصرية من داخل المحافظات لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

فئات المشروعات الخضراء

وتضم المبادرة 6 فئات هي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.