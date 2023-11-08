الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بحضور "مدبولي"

مبادرة المشروعات
مبادرة المشروعات الخضراء

ينطلق غدًا الخميس، المؤتمر الوطنى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للفائزين بالمبادرة فى الدورة الأولى، وعرض فيلم عن أبرز المشروعات المتأهلة والفائزة فى الدورة الثانية يعقب ذلك جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات.

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إعلان المشروعات الفائزة 

ويعلن فى ختام المؤتمر المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على المستوى الوطنى وتكريم أصحاب 18 مشروعا.

ومن جانبه، قال السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تلقت فى دروتها الثانية 5700 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 1000 مشروع متعلق بالمرأة، والتى خضعت لعملية تقييم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، من قبل لجنة عليا من أساتذة الجامعات.

مشكلات البيئة وتغير المناخ 

وأضاف بدر، أنه تم اختيار المشروعات الفائزة على مستوى كل محافظة بأفضل 10 مشروعات من الفئات الـ6 المستهدفة، والتى تقدم حلول مصرية من داخل المحافظات لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

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يذكر أن المبادرة في دورتها الثانية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نتائج الدورة الأولى لتقديم مشروعات وحلول بمؤتمر المناخ (28 COP) بدولة الإمارات، باعتبار أن مصر هي رئيس (COP- 27) وسوف تسلم رئاسته للإمارات في نوفمبر 2023، وقد تم إطلاق المبادرة بجميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وتضم المبادرة ست فئات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

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