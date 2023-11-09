مدبولي يتفقد معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل معرض المشروعات المتأهلة من المحافظات المقام على هامش الموتمر الختامي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية لعام 2023، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

معرض المشروعات الخضراء

ويضم المعرض نحو 379 مشروع من المشروعات المؤهلة نتيجة التقييم على مستوي الجمهورية من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمبادرة الوطنية، وتمثل المشروعات المؤهلة جميع محافظات الجمهورية بواقع 6 مشروعات لكل محافظة تغطي فئات المبادرة وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

المشروعات الخضراء الذكية الفائزة

ومن جهته قال السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية ومنسق مبادرة المشروعات الذكية الخضراء، إنه تقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 5600 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 1000 مشروع متعلق بالمرأة، والتى خضعت لعملية تقييم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، من قبل لجنة عليا من أساتذة الجامعات، لافتًا إلى حصول 60 مشروع على أعلى تقييم على المستوي الوطني، ليتم بعد ذلك اختيار 18 مشروع فائز من قبل اللجنة الوطنية التابعة للمبادرة.

وأضاف بدر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه تم تدشين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية لأول مرة على المستوي الوطني بما يقارب 12 الف مشروع حصيلة الدورتين الأولى والثانية من المبادرة لعامي 2022 و2023، حيث تركز العدد الأكبر من المشروعات فى قطاعات الزراعة المستدامة والطاقة وإدارة المخلفات.

وأشار إلى أن النصيب الأكبر من مشروعات الدورة الثانية يقع بفئة المشروعات المتوسطة بنحو 1114 مشروع، يليه مشروعات غير هادفة للربح 1088 مشروع، مشروعات المرأة 986 مشروع، مشروعات كبيرة 746 مشروع، مؤكدًا أن المشروعات الفائزة ستشارك فى قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى الإمارات COP28.