أيمن أبوالعلا: الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية لطرح الرؤي الاقتصادية والسياسية

قال النائب ايمن ابو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن أهم شئ فى الانتخابات الرئاسية هى الاستماع للآراء المختلفة، وفرصة ذهبية لطرح الرؤي.

وأضاف “أبو العلا” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للـمرشح الرئاسي فريد زهران، أن أهم ما جاء فى البرنامج الانتخابي هو محور بناء الإنسان، بجانب المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.