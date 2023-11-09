الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن أبوالعلا: الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية لطرح الرؤي الاقتصادية والسياسية

أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا

قال النائب ايمن ابو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن أهم شئ فى الانتخابات الرئاسية هى الاستماع للآراء المختلفة، وفرصة ذهبية لطرح الرؤي.

وأضاف “أبو العلا” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للـمرشح الرئاسي فريد زهران، أن أهم ما جاء فى البرنامج الانتخابي هو محور بناء الإنسان، بجانب المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر،  والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.

النائب أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية المؤتمر الصحفي مرشح الرئاسي فريد زهران البرنامج الإنتخابي

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس