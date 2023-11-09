الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشناوي: برنامج فريد زهران يتبنى إدارة حقيقية للموارد البيئية والطبيعية

عبد العزيز الشناوي
عبد العزيز الشناوي

قال عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، إنه لكي نصل إلى ما نسعى إليه يتمحور برنامجنا في عدة محاور وهي الصحة والبيىة والتعليم والصناعة والزراعة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد العزيز الشناوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي، أنه لابد من توسيع وتيرة التغطية الصحية لكل المواطنين، وأن التعليم حق اساسي لكل مواطن، ويجب أن يتمتع الطالب المصري بتعليم حقيقي وجاد يؤهله إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أنه لابد من أن نطور التعليم الفني والجامعي لربطه بسوق العمل.

وأشار "الشناوي" إلى أنه فيما يخص العدالة الاجتماعي فالبرنامج سيعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين مشيرا إلى أن الانحياز سيكون للفئات الأقل دخلا في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع أن البرنامج سيعمل فلسفة حقيقة وأن يتم عمل المساواة بين الرجل والمرأة بما يحقق المصلحة الطفل، مشيرًا إلى أن البرنامج سيولي اهتمام حقيقي للمجتمع المدني ويسعى لعمل قانون جديد للعمل الاهلي والاهتمام بالشباب لتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن إدارة حقيقية للموارد البيئية والطبيعية.

عبد العزيز الشناوى حزب العدل حملة المرشح الرئاسي برنامجه الانتخابي سوق العمل العدالة الاجتماعي

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