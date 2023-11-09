بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.. هل يخضع القطاع لحماية قوات حفظ السلام؟

واصلت قوات الاحتلال حرب الإبادة التي تستهدف بها المدنيين بقطاع غزة منذ أكثر من شهر كامل، ارتكبت خلالها أبشع جرائم الحرب والمجازر في حق الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين ولاسيما من النساء والأطفال إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، وتدهور الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام.

ووسط حالة الزخم والتفاعل العالمي مع الأحداث في غزة، تواترت التوقعات والمؤشرات حول مستقبل قطاع غزة في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية، أشارت تقارير إلى احتمالية خضوع القطاع لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة: “الإنسانية تفقد معناها”

وعلق على هذه الأخبار المتداولة بشأن قوات حفظ السلام، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لمن السابق لأوانه الحديث عن إدخال قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.

ما هي قوات حفظ السلام؟

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مختلف مشارب الحياة ومن خلفيات ثقافية متنوعة ومن عدد متزايد من الدول الأعضاء، ويجمع بينهم الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما عندما يخدمون تحت راية الأمم المتحدة، فهم يتشاركون هدف حماية الأكثر ضعفًا وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام.

وقوات حفظ السلام أفراد مدنيين وعسكريين يعملون معَا، وتتطور أدوارهم ومسؤولياتهم حيث أصبحت ولايات حفظ السلام أكثر تعقيدًا وتعددية في الأبعاد، وتطورت كذلك من مجرد رصد وقف إطلاق النار إلى حماية المدنيين ونزع سلاح المقاتلين السابقين وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتقليل من خطر الألغام البرية وأكثر من ذلك بكثير.

ساهمت مصر فى 37 بعثة لحفظ السلام

وعن دور مصر في المساهمة بقوات حفظ السلام في المنطقة العربية والأفريقية، كانت المساهمة المصرية الأولى فى قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في عام 1960 في الكونغو.

وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام حيث تعد ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهاماً فى قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والأولى عربياً والثالثة على مستوى الدول الفرانكفونية.

وتشارك مصر حالياً بحوالى 3000 فرداً في البعثات الأممية المنتشرة في عدة مناطق ودول بأفريقيا وفى سبيل تأدية مصر لدورها فى حفظ السلام فقدت مصر ٢٨ شهيد من قواتها فى عمليات حفظ السلام.

فيما ساهمت مصر فى 37 بعثة لحفظ السلام بالأمم المتحدة بمشاركة أكثر ثلاثون الف فرد من القوات المصرية في البعثات الأممية لقوات حفظ السلام المنتشرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.