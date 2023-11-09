الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

إنسانية العالم بخير

الإنسانية خلاف البهيمية؛ نقول مشاعر إنسانية وأحاسيس إنسانية ونقول شهوة بهيمية وغريزة بهيمية، ربما لأن الإنسانية لا ترتبط بالشهوة الجسدية والغريزة الجنسية كالارتباط البهيمي بهما، والمعنى أن الإنسان يميز في أثناء الاحتياجات البيولوجية والحيوان لا يميز، كما أن للإنسان أعمالا مهمة سوى الأكل والشرب والنوم والعلاقة الحميمية، وليس للحيوان غيرها، هذا لا يفضل الإنسان على الحيوان في الحقيقة، لأن الحيوان مخلوق هكذا، ولكنه بالتأكيد يحط من قدر الإنسان إذا صار حيوانًا، أي له ما للحيوان وحسب!
في خضم الأحداث الفظيعة التي تعيشها غزة، ويتأثر بها العرب والعالم الحر؛ ظهرت إنسانية الإنسان الغربي ظهورًا هائلًا، الأمريكي والأوروبي، وطالما نخطئ، فنصف هذا الإنسان بالحيوانية؛ لأنه في ظننا مشغول بالجنس صباح مساء، لكنه الوصف غير الدقيق ولا اللائق بالمرة، والذي يجب الاعتذار الشجاع عنه فورًا. لقد اتخذت أمريكا الرسمية موقفًا واضحًا منذ بداية الحرب على غزة، هو مناصرة إسرائيل بوضوح وبكل قوة، واتخذ معظم الأوروبيين نفس الموقف، مع فروق في الإمكانات ومن ثم الدعم، ولكن الشعب الأمريكي والشعب الأوروبي كانا على النقيض من الحكومات، لا أعني الشعب برمته طبعًا، ولكن أعني كثرة لافتة من الأمريكيين والأوروبيين تؤمن بشرعية القضية الفلسطينية وعدالتها وتتعاطف مع الأطفال والنساء والمباني والمعاني المهدرة في الأرض المحتلة بدون وجه حق.
لقد رجَّت المظاهرات تمثال الحرية الأمريكي، وسدت الشوارع الأوروبية، وشارك فيها يهود أيضًا، يهود منصفون، لا يوافقون على بطش الاحتلال وفُجره، ويحترمون الإسلام والمسيحية كاحترامهم التوراة بالضبط، وهؤلاء طوائف لا ينبغي أن نغفل عن مساندة دورها العظيم في الضغط على المعتدي ومحاولة إثنائه عن ظلمه، ولا أن نكف عن شكرها والاعتزاز بإنسانيتها أيضًا!
أحيانًا يدفع هؤلاء ثمنًا باهظًا لمناهضة حكوماتهم، يتعرضون لأخطار في الميادين، ويتم القبض على بعضهم، وأشياء أخرى مؤسفة؛ فالحرية ليست كاملة هناك كالاعتقاد العربي الساذج، إلا أنهم لا يروعون، بل يواصلون الهتاف لفلسطين والخطابة لفلسطين، والتنديد بمواقف حكوماتهم، وبإسرائيل الوحشية التي ترتكب جرائم حرب علنية ضامنة أنها بمنجى من المساءلة!
إن كثيرًا من الناس في الغرب، لا سيما الشباب، غلبوا الشرقيين أنفسهم في الوقوف بجانب هدوء الحياة واستقرارها في الجهة الأخرى من العالم الفسيح، ولا غرو في الحقيقة؛ فالغربيون، وبالذات الأجيال الجديدة، وجدوا أمامهم وسائل عديدة متقدمة، أبرزها شبكة الإنترنت طبعًا، مكنتهم من كشف الكذب الحكومي المستمر، ذلك الذي عاش آباؤهم دهورًا يعتبرونه الصدق الوحيد؛ لأنهم لا يرون سواه، إلى أن أدمنوا أنه الصدق حتى عندما انكشف أمره!
أشيد بجميع من يناصرون الحقوق في العالم، وأنحني لهم، وفي الوقت نفسه أكون مطمئنًا تمامًا عندما أرى حشودهم الثائرة لأجل خلاصنا في العواصم العالمية؛ لأنهم يجعلونني أستعيد ثقتي بالإنسانية!

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس