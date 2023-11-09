الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبناء سيناء من ذوي الهمم يزورون مكتبة الإسكندرية ضمن برنامج «أهل مصر»

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

شارك أبناء شمال سيناء من ذوى القدرات والهمم بالبرنامج الرئاسي «أهل مصر»، بمحافظة الإسكندرية، حيث قاموا بزيارة مكتبة الإسكندرية، والقاعدة البحرية ،كما تضمن البرنامج جوله حره للمشاركين، بمشاركة محافظات «أسوان- البحر الأحمر- الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- ومطروح».

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وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بأبنائها من القادرين باختلاف، لنشر الوعي السياسي والثقافي بينهم لدمجهم في المجتمع.

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وتحرص وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومي والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهي والثقافىّ.

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شمال سيناء البرنامج الرئاسي أهل مصر وزارة الشباب والرياضة الشباب المصري

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