الشباب والرياضة تنفذ المعسكر التدريبي لمدربي مبادرة "تحدي الشباب" بالإسكندرية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فعاليات المعسكر التدريبي لإعداد مدربي مبادرة "تحدي الشباب" تحت عنوان "المستقبل الاخضر" خلال الفترة من 6 الي 11 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة مدربي برنامج "مشواري" بشمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تمكين النشء والشباب، وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وأكد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب، ان وزارة الشباب تعمل علي تدريب المدربين علي المحتوي التدريبي، من خلال شركة متخصصة أعدت المحتوى التدريبي لتدريب المدربين على آليات تصميم حلول ريادية مبتكرة لمشاكل المناخ.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن مبادرة "تحدي الشباب"هي مبادرة عالمية تدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم حل لمشكلة متعلقه بالمناخ وتشجيع الشباب لابتكار مبادرات اجتماعية مبتكره لمواجهة التغيرات المناخيه وتأثيرتها.

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"

مبادرة "تحدي الشباب"بعنوان المستقبل الأخضر"