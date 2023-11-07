"شباب شمال سيناء" تنظم اللقاء الثانى للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

نظمت مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اللقاء الثانى للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، والذي تنظمه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

بحضور الدكتور أحمد حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والدكتور عبدالكريم الشاعر مدير مركز تدريب خدمة المجتمع بجامعة العريش، والخبير التنموى بالجامعة، وذلك بقاعة المواتمرات بمركز إعلام مدينة بئر العبد بمشاركة 150 عضوا من مراكز الشباب.

حاضر اللقاء الدكتور أحمد حسني: وتحدث عن أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية، والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية وأكد خلالها على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأنها تعد واجبًا وطنيًا وأحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يتمسك بها كل مصري للحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية لنثبت للعالم أجمع أن المصريين قادرون على أن يلبوا نداء الوطن في كل الميادين، وأن لديهم كل العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية تحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

كما تناول في حديثة أن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

واختتم اللقاء بأن شباب مصر لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة، ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجا مشرفا يحتذى به في المواطنة والإنتماء؛ للمضي قدما على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلا أفضل بإذن الله.

واختتم اللقاء الحواري، بفتح باب المناقشة والحوار مع المشاركين وتم الرد علي استفساراتهم، وأعرب المشاركون في فعاليات الحملة عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على إطلاق الحملة، مؤكدين أهمية المشاركة السياسية في تعزيز التنمية والبناء في مصر.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء