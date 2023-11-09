الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عطشان تحت الركام".. مشهد جديد يبكي القلوب من غزة (فيديوجراف)

أطفال غزة
أطفال غزة

ظهرت فرق الإنقاذ الفلسطينية، في مشهد إنساني عظيم أثناء محاولة إنقاذ إحدى الأطفال من تحت الركام إثر قصف العدوان الصهيوني، والذين نجحوا في تلبية رغبة الطفل في توصيل قطرات المياه له تحت الركام لحين انقاذه وبالفعل قاموا بتوصليها واستمروا لساعات لحين استطاعوا إخراجه من تحت الركام.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل إنقاذ الطفل من تحت الركام من قبل فرق الإنقاذ الفلسطينية.

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إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

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استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل فى غارات الاحتلال على غزة

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

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