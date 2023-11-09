الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتب نتنياهو: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميًا في منطقة شمال غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ من اليوم.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح.

القاهرة الإخبارية القتال مستمر غزة عملية عسكرية وقف إطلاق النار

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