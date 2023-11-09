الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبول استئناف المطرب رامي جمال على تغريمه 15 ألف دولار لمنتج ليبي

المطرب رامي جمال
المطرب رامي جمال

قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إعلان المستأنف رامي جمال بصحيفة الدعوى وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده عدنان حسن محمد العسبلي بإلزام المستأنف بأن يؤدي له التعويض المناسب وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

وأقام عدنان حسن محمد العسبلي ومحله المختار ياسر قنطوش المحامي دعواه المبتدأه ضد الفنان رامي جمال والتي قيدت تحت رقم 5023 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة بقصد الحكم بطلباته المبينة بختام دعواه المستأنف حكمها وهي:-

بإلزام المستأنف رامي جمال بأن يدفع للمستأنف ضده عدنان حسن محمد العسبلي مبلغ  خمسة عشر ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد

وكان محامي المنتج الليبي عدنان حسن، قد رفع دعوى قضائية ضد المطرب رامي جمال طالب فيها بسداد مبلغ 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي، بعد أن أخل "رامي" بالاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 5 سبتمبر عام 2019 بشأن إحياء حفل غنائي في ليبيا، حيث اتفق الطرفان على إحياء رامي حفل غنائي مقابل 25 ألف دولار تقاضي منها 15 ألفا أثناء توقيع العقد واتفق على الحصول على باقي أجرهِ قبل موعد الحفل بأربعة أيام، ولكنه أخل بهذا الاتفاق ولم يلتزم بتنفيذ بنود العقد.

يشار إلى أن المنتج الليبي كان قد قام بعمل الدعاية اللازمة للحفل وحجز تذاكر طيران وإقامة لرامي جمال وفرقتة الموسيقية، كما قام المطرب رامي جمال ببث فيديو يؤكد خلاله إحياء الحفل الغنائي في موعده، ولكن المنتج الليبي فوجئ بعدها برفض رامي السفر إلى ليبيا ليخل بالاتفاق المبرم بينهما، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، قام على أثرها برفع دعوى قضائية ضد رامي جمال.

محكمة استئناف القاهرة قبول الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف رامي جمال اتعاب المحاماة ياسر قنطوش المحامي الفنان رامي جمال

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