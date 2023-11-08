الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص وإصابة سيدة بالقليوبية

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشى، تأجيل محاكمة عامل اشترك مع آخرين فى قتل شخص وإصابة سيدة أثناء محاولة سرقة سيارة بالطريق العام بدائرة مركز كفر شكر.

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١ ٧٨٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات كفر شـكر المقيدة برقم ۲۷۷۲ لسنة ٢٠١٤ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٠١٤/٩/١٨، قام " صالح ع.م"  متهم بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين بقتل عمدا المجنى عليه " أحمد فتحى إبراهيم " من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن عزموا على استيقافه بقصد سرقة السيارة قيادته كرها عنه وأشهروا أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " في وجهه وإثر فراره منهم أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية أصابت إحداها رأسه فأردته قتيلًا حيث أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها وتلتها جنايتين آخر كل حي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان - الأولى تقدمتها وهي شروع المتهمين في سرقة السيارة قيادة المجني عليه سالف الذكر من الطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد الواقع عليه والتارك لآثار جروح بالمجني عليها " نزيهة ا.ع" وذلك بأن أشهروا في وجههما أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " مهددين إياهما باستخدامها بقصد سرقة سيارتهما وإثر فراره هربًا بالسيارة أطلقوا لملاحقته عيارًا ناريًا أصابه برأسه فأراده قتيلا.

 

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بإحالة اوراق صاحب ورشة خراطة الى فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على حكم الاعدام له لقيامه بقتل زوجته " العرفى " بعد تعذيبها واجبارها على ممارسة الرزيله مع اصدقائه لجلبهم المخدرات له وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم.


رفضت هيئة المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام مسؤليته  بسبب تناول المخدرات  وادمانه لها ونوهت المحكمة ان ذلك لا يدرء المسؤلية عنه ومن ثم  وجب اخذه بأقصى قدرا من الشدة لاسيما وان الثابت بالاوراق تعذيبه واحتجازه للمجنى عليها.


ترجع اوراق القضية عندما وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام صاحب ورشة خراطة بقتل زوجته " العرفى "  بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.


تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المجنى عليها ربة منزل 38 سنه عثرا على جثتها فى منزل بالطابق الارضى ومقيدة بالحبال وتوجد اثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة واثار تعدى جنسى عليها.


تم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام والقى القبض على زوجها ويدعى " س ل م " 45 سنه وبتضيق الخناق علية اعترف تفصيليا بارتكابة الواقعة بسبب ادمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع اصدقاءه مقابل ان يحضروا له جرعات المخدرات فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح  وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرزيلة معها رغما عنها مقابل ان يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت انفاسها.

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