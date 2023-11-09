البابا تواضروس يترأس احتفالية مرور 130 عامًا على افتتاح الكلية الإكليريكية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس الكلية الإكليريكية بالعباسية، وذلك مساء الخميس يوم 30 من نوفمبر الجاري بالمسرح المركزي للكنيسة “مسرح الأنبا رويس”.

ويشارك قداسته في تكريم خريجي الكلية الإكليريكية،على هامش الاحتفالية، بحضور الخريجين من دفعات مختلفة.

ويحضر في الاحتفالية عدد من الأساقفة وعلى رأسهم،الأنبا ميخائيل، وكيل عام الإكليريكية، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد.

في سياق متصل ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية لدير المحرق وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال شهر أكتوبر الماضي.



وشارك بها الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الآخرين.

كما شارك في الفعاليات كل من الأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا انيانوس أسقف بني مزار والأنبا بيمن مطران نقادة والأنبا ديمتريوس مطران ملوي والأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأنبا توماس مطران القوصية والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن الى جانب لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.