الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

مباني تل أبيب
مباني تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال، إصابة أحد المباني في  تل أبيب عن طريق مسيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

في السياق سمع دوي انفجار ضخم في مدينة إيلات، جنوب إسرائيل في هجوم بمسيرة مجهولة.
 

كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته سيطرت على قاعدة تابعة لحركة حماس، بعد قتال عنيف دار في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن القاعدة تقع في مخيم جباليا للاجئين، مؤكدًا أن هناك عناصر من حركة الجهاد الإسلامي أيضًا شاركت في المعركة التي استمرت لـ10 ساعات.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية الإسرائيلية "قتلت إرهابيين في جباليا، واستولت على الكثير من الأسلحة، وكشفت مداخل للأنفاق"، على حد زعمه.

وتزعم إسرائيل أن القيادة العسكرية والسياسية لحركة حماس تختبئ في شبكة الأنفاق الموجودة أسفل الأرض في غزة. كما يُعتقد أن هناك بعض الرهائن من بين الـ239 الذين تم اختطافهم على أيدي حماس خلال الهجوم الذي وقع بإسرائيل في السابع من أكتوبر، محتجزون داخل شبكة الأنفاق.

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة تل أبيب فلسطين

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