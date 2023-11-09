"اتحضر للأخضر".. جامعة القناة تقدم ندوات في الوعي البيئي لطلاب المدارس

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أهمية مشاركة الجامعة بالمبادرات الرئاسية الكبرى ومنها" اتحضر للأخضر"، الساعية لتنمية الوعي البيئي.

وتابع أن جامعة قناة السويس في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على المشاركة في المبادرات الرئاسية ومنها "اتحضر للأخضر"، نفَّذت مجموعة من الندوات التوعوية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وما يرتبط بها من قضايا اقتصادية، توجهت بها لتنمية الوعي البيئي لدى طلاب وتلاميذ المدارس، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

في هذا السياق، استقبلت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس طلاب وتلاميذ 6 مدارس بالإسماعيلية هي مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بنين، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة، مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد مصطفى الأتربي.

تفاصيل الزيارة الطلابية للكلية

وذلك في زيارات ميدانية لطلاب وتلاميذ المدارس إلى الكلية، زاروا خلالها قسم الألبان ومعمل تصنيع منتجات الألبان، وقسم وقاية النبات، حيث قام نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بتقديم الندوات التوعوية البيئية حول "المدرسة الخضراء الذكية من النظرية إلى التطبيق"، و" أثر الزرع والغرس على البيئة والتغيرات المناخية"، و" تدوير المخلفات الزراعية"، و" تأثير التنمية الزراعية على تحسين البيئة وتجميل المدن".

وتم تنفيذ خطة الزيارات المدرسية للكلية، وندوات التوعية البيئية في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.