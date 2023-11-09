الثلاثاء.. أحمد السماري يناقش "قنطرة" بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية "قنطرة" للأديب السعودي أحمد السماري، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

و يناقش الرواية كل من الدكتور أحمد سماحة، وأحمد فضل شبلول، والدكتورة رشا صالح، وهناء سليمان، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وأحمد السماري فهو روائي سعودي، وعضو في جمعية الأدب، وعضو فاعل في صالون الخيال الثقافي.

صدرت له روايتان هما: "الصريم" 2021، "قنطرة" سنة 2022. كما كتب العديد من المقالات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية.

أعضاء لجة المناقشة

أما عن النقاد فهم الدكتور أحمد سماحة وهو إعلامي وناقد وشاعر حاصل على دكتوراه جامعة القاهرة كلية الآداب، مدير تحرير القسم الثقافي والقسم الفني وقسم الرأي بجريدة اليوم السعودية -سابقا-، مشرف تحرير جريدة العربي اليوم الإخبارية ومدير تحرير مجلة نيوز آداب - المستشار الثقافي لمركز الأدب العربي-السعودية، الأمين العام لنقابة اتحاد كتاب مصر- الإسكندرية.

شغل رئيس نادي الأدب قصر ثقافة التذوق الإسكندرية.،عضو أثيليه الآداب والفنون القاهرة، عضو رابطة النقاد العرب واتحاد المدونين واتحاد الشعراء العالمي واتحاد المثقفين العرب، وغيرها، ومحاضر في بعض الجامعات العربية سابقا، درس في معهد السينما – سيناريو وإخراج دراسات حرة.

مارس الكتابة النقدية في مجالات السينما والتشكيل والمسرح إضافة الي الأدب خاصة السرديات وكتابة السيناريو، قدم دورات في كتابه السيناريو في المملكة العربية السعودية وفي قصور الثقافة في مصر، نشر العديد من الدراسات في الصحف والمجلات السعودية والمصرية والعربية وشارك في الكثير من الأمسيات والمهرجانات الأدبية والثقافية المحلية والعربية والدولية، قام بتحكيم العديد من الكتب والمسابقات الأدبية والفنية في بعض الأندية الأدبية بالسعودية ودور النشر العربية والجامعات.

له مجموعة من الكتب في السينما والشعر والنقد منها: جماليات المكان في روايات نجيب محفوظ-الصعود الي النص-الهجرة الي الداخل. خوف يرقبني-شعر- مراية النار-شعر (عامية مصرية) السينما والأدب -دراسات - الزمن في السينما- فن كتابة السيناريو- في المعرفة النقدية-حوارات-مع مفكرين ونقاد عرب بارزين وقراءات نقدية. كما شارك في تأليف أكثر من 15 كتاب مع آخرين. حاصل على شهادات تقدير من جهات عديدة عربيه وعالمية. ترجمت بعض كتاباته الي الانجليزية والايطالية والروسية.

أحمد فضل شبلول

شاعر وروائي مصري. تخرج في كلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية 1978. عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ورئيس لجنة الجوائز بالاتحاد.

حصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة 1999. وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2007. وحصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2019. وحصل على جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة 2022، وشهادة لجنة تحكيم جائزة العالم العربي للرواية من باريس 2022 عن روايته "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد".

صدر له ثلاثة عشر ديوانا شعريا، وسبع روايات هي: "رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية"، "الماء العاشق". "اللون العاشق". "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد". "الحجر العاشق". "الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ"، و"ثعلب ثعلب". يكتب في أدب الرحلات، وفي أدب الأطفال. ويكتب الدراسات الأدبية والنقدية. وأصدر بعض المعاجم العربية منها: معجم الدهر. ومعجم أوائل الأشياء المبسط. ومعجم شعراء الطفولة في الوطن العربي خلال القرن العشرين.

الدكتورة رشا صالح، أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بكلية آداب حلوان، ووكيل كلية الآداب جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب. ورئيس تحرير سلسلة الأطفال الأدب العالمي للطفل والناشئة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر. ونائب رئيس جمعية الأدب المقارن.

حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، ولها أبحاث في النقد الأدبي والأدب المقارن، كما أن لها ترجمات عن الفرنسية منها: وجبة المساء للمستشرق أندرية ميكيل.

هناء سليمان شاعرة وقاصة وناقدة مصرية. حاصلة على ليسانس آداب - قسم اللغة العربية- جامعة الإسكندرية.

صدر لها: ثلاثة دواوين شعر فصحى: بدوني - آمنٌ بالقلب أنتَ- كم عذرتُك رواية: أوحشتني عيناكِ. مجموعة قصص قصيرة جدا: مفعولٌ مطلق تحت الطبع: ديوان شعر فصحى للأطفال بعنوان: لا تتركنا بالهيئة المصرية العامة للكتاب