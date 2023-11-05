الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم عن محاضرة مستقبل الدراسات الأثرية اليونانية والرومانية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي، في الواحدة ظهر اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "المتحف اليوناني - الروماني ومستقبل دراسات الآثار اليونانية -الرومانية"، وذلك في قاعة الوفود.

تفاصيل فعاليات مكتبة الإسكندرية اليوم

محاضرة  "المتحف اليوناني - الروماني ومستقبل دراسات الآثار اليونانية - الرومانية"، واحدة من الفعاليات التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، اليوم، يُلقي المحاضرة دكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية، بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان، وعضو اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

تاريخ المتحف اليوناني- الروماني منذ افتتاحه الأول عام 1892

 تتناول المحاضرة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، تاريخ المتحف اليوناني-الروماني منذ افتتاحه الأول عام 1892؛ إذ كان بمثابة نقطة فارقة في تطور الدراسات السكندرية، بعد تسجيلات علماء الحملة الفرنسية، وحفائر محمود بك الفلكي ونيروتسوس بك التي حددت تخوم المدينة وافترضت مواضع أشهر معالمها. بينما ظلت الأدلة الأثرية عن عمارة الإسكندرية وفنونها مفتقدة.

في سياق متصل، وضمن فعاليات برنامج نادي سينما الأحد، والذي تنظمه أيضا مكتبة الإسكندرية، عبر مركز الفنون التابع للمكتبة، يعرض في السابعة مساء، ثلاثة أفلام قصيرة تحت محور “من الأفلام الصامتة”، للفنان الكوميدي الأمريكي “باستر كيتون”، والذي اشتهر بتعبيرات وجهه الجامدة الثابتة، حتي أنه قد نال لقب ذو الوجه الحجري.

حيث يعرض له في مكتبة الإسكندرية  أفلام «خيال المآتة»، إنتاج أمريكي عام 1920 وتبلغ مدة عرضه 18 دقيقة ــ فيلم «القارب» إنتاج أمريكي أيضا عام 1921 مدته 26 دقيقة ــ وفيلم «في الجامعة» إنتاج أمريكي عام 1927 ومدته  65 دقيقة.

بيت السناري يستضيف فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة في مهرجان دي

كما يحتضن بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب، والتابع لـمكتبة الإسكندرية، فعاليات الملتقي الدولي للفنون العربية المعاصرة في مهرجان دي ــ كاف للعام 2023، وتتضمن فعاليات اليوم ببيت السناري: ندوة حول الترجمة في المسرح في الحادية عشر صباحا. 

وفي الواحدة والنصف ظهرا عرض “كل حاجة  حلوة”. يليها في الثانية ظهرا أيضا عرض “أنا هوسة”، يعقبها في الثالثة عصرا، لقاء وندوة مفتوحة بعنوان “المهرجانات والجمهور في العالم العربي”.

كما تتضمن الفعاليات اليوم ورش فنية متنوعة بالتعاون مع كلية التربية النوعية ــ بجانب ورشة العمل الدامج "إعداد الممثل المسرحي" بالتعاون مع فريق ضي لفنون الأداء.

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