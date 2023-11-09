الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

صن داونز الجنوب إفريقي
صن داونز الجنوب إفريقي

أصبح البحث عن  موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي والمواجهة المرتقبة بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل الآن.

 موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة 

وتعد النسخة الحالية هي الأولى تاريخيا من الدوري الإفريقي، وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي “كاف”، خلال الموسم الجاري 2023/2024، بعد مسابقتي “دوري أبطال إفريقيا”، ويشارك فيه الأهلي وبيراميدز، و"كأس الكونفيدرالية" الزمالك ومودرن فيوتشر، ويتواجد الرباعي المصري، في مرحلة المجموعات من البطولتين القاريتين.

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي (2023)

ومن المقرر أن يستضيف  صن داونز الجنوب إفريقي نظيره الوداد المغربي، عصر الأحد القادم، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بريتوريا في إياب نهائي الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، والتي أقيمت بين الوداد البيضاوي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس، قد انتهت لصالح بطل المغرب بنتيجة 2/1.

القنوات الناقلة لإياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي (2023)

تنقل مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي، بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي، عصر الأحد القادم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، فضلا عن شبكات بي إن سبورت القطرية وأبو ظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وssc السعودية.

ويسبق  مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي، والتي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

مشوار صن داونز والوداد البيضاوي بالدوري الإفريقي 

استهل صن داونز مشاركته الأولى تاريخيا بالدوري الإفريقي، بالفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي ذهابًا 2/0 والتعادل السلبي إيابا بدون أهداف، ثم الفوز على الأهلي في نصف النهائي ذهابا 1/0، والتعادل السلبي بدون أهداف إيابا.

أما الوداد المغربي، فإقصاء إنيمبا النيجيري ذهابا بهدف نظيف وإيابا 3/0، ثم الفوز على الترجي التونسي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء نتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اقرأ أيضا:

موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة

8 فرق تسجل الظهور الأول تاريخيا بالدوري الإفريقي

وشهدت النسخة الأولى تاريخيا، من الدوري الإفريقي، مشاركة 8 فرق، هم الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي، وماريمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري. 

صن داونز الجنوب إفريقي نهائي الدوري الإفريقي الوداد المغربي موعد نهائي الدوري الإفريقي موعد نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الإفريقي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي القنوات الناقلة لإياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد

مواد متعلقة

نهائى الدورى الإفريقى.. الوداد يهزم صن داونز بصعوبة وينتظر الحسم فى بريتوريا

نهائي الدوري الأفريقي.. الوداد يتقدم على صن داونز بهدف في الشوط الأول

تشكيل مباراة الوداد وصن داونز فى نهائى الدورى الإفريقى

رسميًا.. كاف يعلن تعديل موعد إياب نهائي الدوري الأفريقي

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحا أمريكيا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس