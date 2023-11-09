أصبح البحث عن موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي والمواجهة المرتقبة بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل الآن.

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

وتعد النسخة الحالية هي الأولى تاريخيا من الدوري الإفريقي، وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي “كاف”، خلال الموسم الجاري 2023/2024، بعد مسابقتي “دوري أبطال إفريقيا”، ويشارك فيه الأهلي وبيراميدز، و"كأس الكونفيدرالية" الزمالك ومودرن فيوتشر، ويتواجد الرباعي المصري، في مرحلة المجموعات من البطولتين القاريتين.

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي (2023)

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي نظيره الوداد المغربي، عصر الأحد القادم، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بريتوريا في إياب نهائي الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، والتي أقيمت بين الوداد البيضاوي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد الماضي، على مركب محمد الخامس، قد انتهت لصالح بطل المغرب بنتيجة 2/1.

القنوات الناقلة لإياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي (2023)

تنقل مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي، بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي، عصر الأحد القادم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، فضلا عن شبكات بي إن سبورت القطرية وأبو ظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وssc السعودية.

ويسبق مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي، والتي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

مشوار صن داونز والوداد البيضاوي بالدوري الإفريقي

استهل صن داونز مشاركته الأولى تاريخيا بالدوري الإفريقي، بالفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي ذهابًا 2/0 والتعادل السلبي إيابا بدون أهداف، ثم الفوز على الأهلي في نصف النهائي ذهابا 1/0، والتعادل السلبي بدون أهداف إيابا.

أما الوداد المغربي، فإقصاء إنيمبا النيجيري ذهابا بهدف نظيف وإيابا 3/0، ثم الفوز على الترجي التونسي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء نتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

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8 فرق تسجل الظهور الأول تاريخيا بالدوري الإفريقي

وشهدت النسخة الأولى تاريخيا، من الدوري الإفريقي، مشاركة 8 فرق، هم الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي، وماريمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري.