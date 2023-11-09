الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تنقلات بين قيادات الإدارات التموينية على مستوى بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القرار رقم 2537 لسنة 2023 تضمن إجراء حركة تنقلات لقيادات مديرية وإدارات التموين بمحافظة بني سويف، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها المهندس وصفى عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار  في مادته الأولى نقل شريف إسماعيل حسن مدير إدارة تموين مركز ناصر _ للعمل مديرًا  لإدارة تموين مركز بني سويف،أحمد عبد السلام سيد نصر  مدير إدارة تموين مركز ببا للعمل مديرًا لإدارة تموين مركز ناصر، وأحمد عبد السلام حسين خليل مدير إدارة تموين شرق النيل للعمل مديرًا لإدارة تموين شمال، ومحمود أبو اليزيد محمود مدير إدارة تموين شمال_للعمل مديرًا لإدارة تموين شرق النيل،وحسن حسين أحمد عرفات مدير إدارة التجارة الداخلية للعمل مديرًا لإدارة  حماية المستهلك وأحمد حسن شفيق  مدير إدارة حماية المستهلك للعمل مديرًا  لإدارة التجارة الداخلية.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار: تكليف كل من الحسيني أحمد الحسيني عثمان مفتش تموين من المستوى الوظيفي الأول "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بعمل مدير إدارة شؤون التموين، وتكليف أحمد سمير عباس مرسي مفتش تموين من المستوى الوظيفي الثاني "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بعمل مدير إدارة تموين مركز ببا.

بني سويف التموين سمسطا ناصر ببا

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