الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه "بني سويف" تعلن قطع الخدمة عن عدد من قرى إهناسيا السبت

سيارات مياه
سيارات مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قرى ننا، منشأة عبد الصمد، وش الباب، أبو شهبة مركز إهناسيا، يوم السبت المقبل من الساعة ـ8 صباحًا حتى  10 مساءً، وذلك للقيام بأعمال تطهير  بالخزان الأرضي لمحطة منشأة عبد الصمد.     

الشركة تعتذر عن قطع المياه

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 

وفي سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها  بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

 وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام " اللواء حازم عزت" تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 221 حالة تعد على إجمالي مساحة 11 فدان وقيراطين، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن

بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي اهناسيا قرى

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