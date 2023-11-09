مصرع شخص فى اندلاع حريق بمخبز بلدى بمركز الفشن ببنى سويف

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، فى حريق اندلع داخل مخبز بلدى وسيارة، بقرية نزلة حنا التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف.

تلقي بلاغ باندلاع حريق بمخبز وسيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مخبز بلدى وسيارة مجاورة له، بقرية نزلة حنا، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة شخص لقى مصرعه فى الحريق.

إيداع الجثة بالمستشفى

واستقبل مستشفى الفشن المركزى «أحمد. م. ع»، 52 سنة، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب صدمته مركبة توك توك

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بمركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بدائرة مركز شرطة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين وفاته ويدعى "عبدالله. ر. ج"، يبلغ من العمر 18 عامًا، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم نقل جثته إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.