الإمام الطيب يوصى سفراء مصر لدى إفريقيا بالاستفادة من الأزهر كأبرز قوى ناعمة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير شريف ندا، سفير مصر الجديد لدى بوركينا فاسو؛ لمناقشة سبل تعزيز دعم الأزهر لأبناء بوركينا فاسو.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن سفراء مصر في القارة الإفريقية يستطيعون أن يتركوا بصماتهم وأن يعززوا من القوى الناعمة لمصر حال تنبهوا لأهمية الأزهر بالنسبة للقارة وللشعوب الإفريقية، والعمل على تعزيز العلاقات المصرية بكل الدول الإفريقية من خلال العناية والاهتمام بالمنح الدراسية ودورات تدريب الأئمة والوعاظ التي يقدمها الأزهر لأبناء إفريقيا.

افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر معني بالاهتمام بالشعوب الإفريقية ودعم استقرار دول القارة واستقلالها، مشيرًا إلى استعداد الأزهر لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو، بما يلبي احتياجات المسلمين هناك في تعلم لغة القرآن الكريم وإتقانها، وتكثيف الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ لوعاظ بوركينا فاسو.

من جانبه، أعرب السفير المصري لدى بوركينا فاسو عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لدعم قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا لتيسير أمور الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، وكذلك استقدام الأئمة من بوركينا فاسو لتدريبهم بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.