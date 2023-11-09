الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر توقع مذكرة تفاهم مع "القائد الأعظم" بباكستان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

صدّق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة القائد الأعظم بجمهورية باكستان، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري بطنطا.

يأتي ذلك انطلاقًا من عالمية جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية الشرعية والعربية والتطبيقية، وكونها كعبة العلم وقِبلة العلماء من مختلف أنحاء العالم. 

تبادل أكاديمي

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم تعيين الدكتورة مها غازي سليمان، عميدة كلية العلوم بنات بالقاهرة سابقًا، والدكتورة هبة فتحي أحمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنات بالقاهرة، منسقين لأعمال مذكرة التفاهم من جامعة الأزهر، ومن الجانب الباكستاني تم تعيين الدكتور مشتاق أحمد، الأستاذ بجامعة القائد الأعظم، والدكتور محمد ظفار، الأستاذ المساعد بجامعة القائد الأعظم بجمهورية باكستان، منسقين عن جامعة القائد الأعظم بجمهورية باكستان.

واتفق الطرفان على تقوية وتدعيم التبادل الأكاديمي والتعليمي؛ من أجل تعزيز التفاهم وتوسيع العلاقات بين الجامعتين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تبادل التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث يشمل نطاق التعاون توثيق الصلات العلمية والتعليمية بين الجامعتين عن طريق التعاون في مجالات برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس؛ بهدف تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي.

إضافة إلى التعاون في مجال التبادل الطلابي، والتعاون في مجال المؤتمرات العلمية، والدورات القصيرة، وورش العمل المشتركة، واللقاءات العلمية المختلفة، بجانب تبادل المواد الأكاديمية المنشورة، والتعاون بين الجامعتين لتنسيق برامج أكاديمية مشتركة، وأيضًا التعاون في مجال إجراء المشاريع البحثية ونشر الأبحاث العلمية الدولية المشتركة.

جامعة الأزهر بجمهورية باكستان جامعة القائد الأعظم عميدة كلية العلوم رئيس جامعة الأزهر

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