تعاني العديد من السيدات من ظهور خصل شعر بيضاء دون معرفة سبب تغير لون الشعر إلى الأبيض، وهو ما يعرف باسم الشيب، ويكثر البحث عن أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات عبر مواقع الإنترنت وعلى موقع “جوجل” من قبل السيدات لمعرفة أسباب ظهور خصل شعر بيضاء في فروة الرأس بشكل مفاجئ الذي يسبب إزعاج للبعض.

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

لذلك تستعرض “الدستور” لكم في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وفقًا لموقع "Verywell Health".

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

هناك العديد من الأسباب وراء ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات إليكم التفاصيل في السطور التالية:

من ضمنها الصدمات العاطفية.. أسباب ظهور خصل شعر بيضاء عند السيدات

1 - التعرض لصدمة عاطفية: من المعروف أن المشاكل العاطفية تؤثر على الحالة النفسية ويمكن أن تؤثر على لون الشعر بشكل مباشر، لذلك يتم ملاحظة ظهور خصل شعر بيضاء عند التعرض لحادث مفاجئ، أو الحزن، أو الخوف، أو القلق.

2 - الإصابة بأمراض المناعة الذاتية: وهو ظهور الثعلبة الحلزونية وهي حالة تسبب تساقط الشعر في بقع مستديرة من فروة الرأس، ويلاحظ أن الشعر الذي يعود للنمو في ذات الموضع يكون أبيض، في حين يمكن أن تكون الثعلبة انتقائية أي أنها تصيب المناطق التي يكون لون الشعر فيها طبيعيًا.

3 - المواد الكيميائية المستخدمة على الشعر: يمكن للمواد المضافة في الشامبو، والصابون، وصبغات الشعر الكيميائية أن تؤثر بشكل مباشر على لون الشعر الطبيعي ويتسبب بظهور خصل شعر بيضاء.

4 - الإصابة بخلل الهرمونات: يمكن لاختلال مستويات الهرمونات التسبب في ظهور الشعر الأبيض بشكل أكبر.

اقرأ أيضا:

«بكبسولة واحدة».. هانى الناظر يكشف علاج الصلع

5 - معدل شرب السوائل: السوائل المفيدة تؤثر إيجابًا على صحة ولون الشعر، أما زيادة استهلاك القهوة، والشاي والتدخين يتسبب في زيادة انتشار الشعر الأبيض.



6 - نقص الفيتامينات في الجسم: له عامل رئيسي في تغير حالة الشعر بشكل سئ بسبب عدم حصوله على التغذية الصحية التي تقوية وتحميه من التساقط، لذلك تلعب الفيتامينات دور مهم جدًا لصحة الشعر.