رفع 230 طن مخلفات خلال حملة نظافة مكبرة بحي شرق محافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الحملات بصفة دورية طبقًا للامكانات المتاحة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين وتقديم أفضل خدمة

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة للشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم، موجهًا باستمرار حملات النظافة الدورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة وردش المباني وإزالة الأتربة والمخلفات تحت إشراف عبداللطيف عدالمنعم، رئيس حي شرق، وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبا رئيس الحي، ومسؤولي قسم النظافة وإدارة المخلفات الصلبة وباستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم استهداف شارعي مشيخة الأزهر والسبيل وشارع الـ 14 عمارة بمنطقة الأزهر وتم رفع ما يقرب من 230 طن مخلفات.

وأكد رئيس الحي استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مناطق الحي تنفيذًا للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كل المخلفات والإشغالات، خاصة المتراكم منها لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد على تكثيف عمل الجهاز التنفيذي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير بيئة العمل لتحسين جودة الخدمات ونيل مستوى رضاء المواطن.

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات