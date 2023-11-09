الصحة العالمية: ارتفاع خطر انتشار الأمراض المعدية فى غزة مع تعطل المرافق الصحية

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.

1.5 مليون نازح فى شتى أنحاء غزة

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن هذا الوضع مقلق، لا سيما لما يقرب من 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، خاصة من يعيشون في ملاجئ شديدة الازدحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه النظيفة، الأمر الذي يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية.

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات فى غزة

وأكدت أنه مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، فإن الازدحام الشديد في الملاجئ وتعطّل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرا آخر يتمثل بالانتشار السريع للأمراض المعدية، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.

نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه

وأضافت: كما أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، مع تزايد المياه الملوثة، إضافة إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، ما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع وواسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها.

وأشار البيان إلى أن الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تعمل على توسيع نطاق نظام مرن لترصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ.

إصابة بعدوى فى الجهاز التنفسى العلوى

وبيّن أنه منذ منتصف أكتوبر الماضي أُبلغ عن أكثر من 33551 حالة مرضية ناتجة عن العدوى البكتيرية، غالبيتهم من الأطفال، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بالنظر إلى أن المتوسط لم يكن يتجاوز ألفي إصابة شهرية للأطفال خلال عامي 2021 و2022، كما أُبلغ عن إصابة 1005 حالات بجدري الماء، و12635 حالة طفح جلدي، و54866 إصابة بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي.

المساعدات الإنسانية

ودعت المنظمة إلى التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى مختلف الأنحاء داخل قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والمستلزمات الطبية، مطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لوضع حد للخسائر في الأرواح والمعاناة.