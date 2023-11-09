الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طالب ينهي حياة زميله في البحيرة

قتل
قتل

لقى طالب مصرعه على أيدى زميله بعد خروجهما من المدرسة فى البحيرة بسبب مشادة كلامية تتطورت إلى السب والقذف مما دفع المتهم لإنهاء حياة المجنى عليه، وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.

تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم).

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الامن العام مديرية أمن البحيرة مركز شرطة ادكو البحث الجنائي

مواد متعلقة

أمن الجيزة يضبط أبطال فيديو سرقة السور الحديدى لمحور صفط اللبن

ضبط مكتب تحويل أموال بدون ترخيص في مدينة نصر

حقيقة ادعاء سيدة بترددها على سجل مدني بالإسماعيلية أكثر من مرة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم

"الداخلية" تكشف حقيقة ادعاء شخص اعتداء رجال الشرطة على زوجته

الأمن العام يضبط 293 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح ناري

حملات موسعة لضبط تجار المخدرات على مستوى الجمهورية

ضبط 64579 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس