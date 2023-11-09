الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مكتب تحويل أموال بدون ترخيص في مدينة نصر

ضبط مكتب تحويل أموال
ضبط مكتب تحويل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من ضبط مكتب تحويل أموال بدون ترخيص بمدينة نصر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر التابع لـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالي للمجني عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين في ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مكتب تحويل أموال مدينة نصر قسم شرطة ثالث مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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